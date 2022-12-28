Зеленський: Україна об'єднала ЄС, ніхто вже ніколи не буде боятися Росії

Україна за 10 місяців війни зуміла об’єднати навколо себе Європейський союз у спільній боротьбі проти Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у щорічному посланні до Верховної ради, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

"Ми допомогли Євросоюзу набути справжньої субʼєктності. Допомогли Європі відчути себе не кількома чемпіонатами з командами різного рівня, а однією сильною командою, яка разом з усім вільним світом бореться за перемогу. Саме Україна об’єднала Європейський Союз. Виявилося, що це можливо", - сказав Зеленський.

За його словами, протягом 10 місяців цього року Україна допомогла Заходу повернутися на глобальну арену і відчути – наскільки Захід переважає.

"Ніхто на Заході вже не боїться і ніколи не буде боятися Росії. Тепер Європа захищає себе. Європа долає кризи. І це – попри колосальні ресурси, кинуті Росією на те, щоб зламати наш континент. Все, що Росія намагалась робити проти Європи, не спрацювало. Кожен російський крок став помилкою", - сказав Зеленський.

Президент також нагадав, вперше деякі країни Європи переглянули поняття нейтралітету і протистоять агресії разом з Україною.

Вперше в історії Євросоюз допомагає оборонятися від такої масштабної агресії. Вперше низка країн ЄС змінили своє законодавство і свої політичні правила і тепер надають збройну підтримку нашій державі", - сказав він.