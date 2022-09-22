Зеленський утворив робочу групу для створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Президент Володимир Зеленський утворив робочу групу, яка займатиметься опрацюванням питання створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Указ розміщений у четвер на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Робочу групу очолив глава ОП Андрій Єрмак, заступником і координатором призначено заступника керівника ОП Андрія Смирнова.

До складу групи увійшли головний консультант відділу організаційної роботи кабінету керівника ОП Олег Гавриш, директор департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, генеральний директор директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Олександр Карасевич, керівник кабінету керівника ОП Олена Ковальська, посол із особливих доручень МЗС Антон Кориневич, міністри закордонних справ Дмитро Кулеба, юстиції Денис Малюська, заступник керівника ОП Андрій Сибіга, генпрокурор Андрій Костін, народні депутати Олександр Качура, Денис Маслов, Марія Мезенцева, Олександра Уснінова та Олена Хоменко.

Робочій групі доручено напрацювати та внести пропозиції стосовно створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Президент Литви Гітанас Науседа у своєму виступі на Генасамблеї ООН висловився за створення Спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів.