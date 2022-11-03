Зеленський відмовиться від участі у саміті G20, якщо там буде Путін

Президент України Володимир Зеленський сказав, що питання його участі в саміті G20 в Індонезії буде вирішено за кілька днів.

Про це він сказав у Києві на пресконференції після зустрічі з президентом Греції Катериною Сакелларопулу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Позиція моя особисто і позиція України була в тому, що якщо лідер Російської Федерації буде брати участь у саміті, Україна не буде", - сказав Зеленський.

"Побачимо, як буде в майбутньому. Сьогодні я мав розмову з президентом Індонезії. Ми підтримуємо відносини. У будь-якому разі, ми були сьогодні запрошені. Побачимо. Кілька днів залишилося", - сказав Зеленський.

Саміт "двадцятки" відбудеться в Індонезії 15-16 листопада.

Як повідомлялося, раніше президент Зеленський заявляв, що участь України в осінньому саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в країні та від складу учасників саміту.

Президент РФ Владімір Путін не виключає можливість свого візиту на саміт G20 в Індонезії, але ще "думає".

Саміт відбудеться на тлі завершення терміну дії "зернової угоди", що спливає 20 листопада. З боку Росії досі немає підтвердження того, що вона погодиться на продовження цієї домовленості.За матеріалами "Європейська правда".