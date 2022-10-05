Зеленський вніс до Ради подання про звільнення Шевченка з посади голови НБУ

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (No8104).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт українського парламенту.

У розділі "дата та стан проходження" в картці документу зазначається, що його направлено на розгляд комітету. Головним із розгляду цього питання визначено Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня голова НБУ Кирило Шевченко підтвердив, що звернувся до Президента України із заявою про відставку. "Через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України", - пояснив Шевченко.

Верховна Рада призначила його на посаду 16 липня 2020 року.