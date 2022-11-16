Зеленський: Я отримав сигнали, що Путін, здається, хоче прямих переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив 16 листопада, що йому надійшли сигнали від партнерів щодо бажання президента РФ Володимира Путіна провести прямі переговори з Україною.

Про це Зеленський сказав 16 листопада на зустрічі з представниками ЗМІ, яка транслювалася на YouTube-каналі "Рада".

"Так, я отримував ті чи інші сигнали від лідерів країн, які говорять про це публічно або не дуже. Що, здається, Путін хоче прямих переговорів... Я такі сигнали отримував... Я запропонував публічну форму, бо Росія веде з Україною війну публічну", - сказав президент. За матеріалами Гордон.