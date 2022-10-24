Зеленський закликав Ізраїль визначитись: З ким ви?

Президент України Володимир Зеленський 24 жовтня виступив через відеозв'язок на Саміті демократії Haaretz, закликавши Ізраїль, який відмовляється надавати озброєння Україні, визначитися.

"Чи не час вашій державі обрати - з ким ви? Чи з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню, чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки?" - спитав Зеленський.

Відеозапис виступу Зеленського опублікували на його сторінці у Facebook.

Глава держави зазначив, що Україна постійно піддається російським терористичним атакам: "мерзенний звук польоту іранських дронів щоночі звучить у нашому небі".

"На жаль, у нас немає свого "Залізного купола". У нас поки що немає сучасної та ефективної системи ППО і ПРО, яка могла б убезпечити наше небо. Тому Росія й сподівається терором у повітрі компенсувати програші на землі... За вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тис. ракет проти нас, і запас ракет у них скорочується. Ось чому Росія пішла шукати доступну зброю по інших країнах для продовження терору. Знайшла - в Ірані", - сказав Зеленський.

Він припустив, що Росія у відповідь може сприяти Ірану в реалізації його ядерної програми.

Зеленський розповів, що кожного разу, коли в Україні на засіданнях ставки верховного головнокомандувача обговорюють російський ракетний і дроновий терор, ідеться і про партнерів, які "вже допомагають чи можуть допомогти захистити небо".

"На жаль, слова - Ізраїль, ізраїльські - під час розмов не звучать. Звісно, це рішення вашої держави, ваших урядів. Схоже, воно було прийнято давно - 2014 року, коли Росія розпочала агресію проти України. Рішення "не дратувати" Кремль, не допомагати Україні реально... Ще з 2014 року ми просили Ізраїль про допомогу", - наголосив президент.

Зеленський розповів, що Україні допомагає багато демократичних країн, але в Києві хотіли б допомоги і від Ізраїлю.

"Чи не час вашій державі обрати - з ким ви? Чи з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню, чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки?" - спитав Зеленський.

Водночас глава Української держави подякував Ізраїлю за медичну допомогу, яку надають, і за підтримку з боку ізраїльського народу.

Водночас він висловив сподівання на те, що Україна отримає підтримку від Ізраїлю "і в небі". За матеріалами Гордон.