Зеленський закликав НАТО діяти у відповідь на падіння російських ракет в Польщі

Влучання російських ракет по території Польщі є "дуже суттєвою ескалацією" і не повинно залишитися без відповіді, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив глава держави, Київ неодноразово попереджав, що росія "не обмежиться" Україною.

"Це питання часу, коли російський терор пішов би далі. Сьогодні сталося й те, що ми давно попереджали. Російські ракети вдарили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів", - сказав Зеленський.

Він підкреслив: "Що довше росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, кого можуть досягнути російські ракети".

"Бити ракетами на території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти", - зазначив Зеленський.

За його словами, "росія протиставляє себе світу і тероризує всіх, до кого може дотягнутися". "Зробимо все, щоб зупинити її!" - закликав президент.

Також він відзначив, що нещодавно надані Україні передові ППО NASAMS спрацювали бездоганно при рекетному обстрілі і вразили десять цілей із десяти.

"Хочу подякувати всім партнерам, які допомагають захищати небо. Зокрема, добре спрацювали сьогодні у нас системи NASAMS: із десяти пусків - десять влучань.

Станом на цю годину збито понад 70 ракет і десять ударних дронів", - розповів глава держави.

Тим часом польський уряд дав коротку пресконференцію, на якій не прозвучало підтвердження про російські ракети.

Було зазначено, що: Пролунав вибух, в результаті якого загинуло 2 громадян Польщі;

Причини з'ясовуються;

По всій країні підвищується військова готовність;

Розглядається питання про застосування статті 4 НАТО (вона передбачає консультації між країнами-членами альянсу в разі загрози безпеці одній з країн). За матеріалами Голос народу