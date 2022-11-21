Зеленський закликав захистити ядерні об'єкти України від саботажу РФ

Члени НАТО зацікавлені в тому, щоби на українських ядерних об'єктах не було небезпечних інцидентів. Саме тому потрібен гарантований захист від російського саботажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Усі країни зацікавлені в тому, щоби на ядерних об'єктах України не було небезпечних інцидентів. Тому всім потрібний гарантований захист від саботажу РФ на ядерних об'єктах", - заявив Зеленський.

За його словами, буде правильно унеможливити ключовий терористичний задум Росії та забезпечити Україні повний захист неба. Україну потрібно забезпечити достатньою кількістю систем ППО та ПРО.

Додатково Зеленський закликав запровадити нові санкції проти РФ через її політику геноциду. Мова йде про ракетні удари по найважливішій цивільній інфраструктурі.