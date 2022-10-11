Зеленський запропонував G7 розмістити місію спостерігачів на кордоні з білоруссю

Президент Володимир Зеленський заявив про намагання президента росії путіна прямо втягнути білорусь у війну проти України та запропонував G7 розгорнути міжнародну спостережну місію на українсько-білоруському кордоні.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на засіданні Групи семи, повідомляє Укрінформ.

"Хочу звернути увагу на одну країну. Територія білорусі вже застосовується для ударів по Україні. І зараз бачимо більшу загрозу. росія намагається прямо втягнути білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми, нібито, готуємо удар по цій країні. Опосередковано - вже вона втягнула їх. А прагне - втягнути безпосередньо", - сказав Зеленський.

Президент запевнив, що Україна не планувала і не планує військових заходів проти білорусі.

За його словами, українців цікавить тільки відновлення територіальної цілісності нашої держави.

"Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози, нібито, від нас, ми пропонуємо своє рішення: на кордоні України і білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами", - наголосив Зеленський.

Він попросив на рівні G7 підтримати цю ініціативу.