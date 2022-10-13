Зеленський запропонував Кабміну розглянути питання скасування безвізового режиму із Білоруссю
Президент Володимир Зеленський запропонував Кабінету міністрів розглянути питання скасування безвізового режиму із Білоруссю.
Про це свідчить відповідь Зеленського на петицію.
Петиція була розміщена 4 липня громадянином К.В.Савровим і набрала 25 тисяч голосів.
Зеленський у відповіді вказав, що кордон України з Білоруссю закритий на в'їзд для громадян Білорусі та інших іноземців відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року No 188-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон і пункти контролю".
"Таким чином, усі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, що працює в обмеженому режимі, де здійснюється оформлення громадян України, які повертаються на територію нашої країни.
Наразі Кабінету Міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян" - йдеться у повідомленні.