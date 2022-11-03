Зеленський заявив, що якщо Росія застосує ядерну зброю, вона не існуватиме

Якщо Росія застосує в Україні ядерну зброю, вона як держава не існуватиме, вважає президент України Володимир Зеленський.

Якщо це станеться, "більше не існуватиме той світ, у якому ми живемо. Це буде зовсім інший світ. Але точно держава, яка застосує ядерну зброю, точно існувати не буде", - сказав він у четвер на прес-конференції в Києві після переговорів із президентом Греції Катериною Сакелларопулу.

"І це буде не лише питання, що хтось відповідає на ядерні удари, а питання буде у самій державі. Вони не утримають ні свою державу, ні політичні позиції всередині держави. Вони розбиратимуться у революційних процесах усередині неї", - сказав Зеленський.

За словами президента, він не дивиться на це серйозно.

"Хоча, дивлячись на ті кроки, які військово-політичне керівництво Росії робило на нашій землі, адекватними чи реально військовими ці кроки також назвати не можна", - сказав він.