Зеленський зустрівся з міністром оборони Франції

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром Збройних Сил Франції Себастьєном Лекорню.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

"Провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Розповів про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України. Обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції", - зазначив Зеленський.

Він подякував Франції за вже надану військову допомогу, спрямовану на захист українського неба та посилення спроможностей Сил оборони.

Лекорню ознайомили з безпековою ситуацією на фронті та оборонними потребами України.