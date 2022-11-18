Зеленського просять звернутися до ВР щодо позбавлення мандату всіх депутатів від ОПЗЖ

Петиція до Президента щодо позбавлення народних депутатів, які представляють “Опозиційний блок — За життя”, мандатів набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Про це свідчать дані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Автор петиції №22/169742-еп — народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко, дата реєстрації - 16 листопада.

“Прошу Президента України звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути постанову щодо позбавлення мандатів всіх депутатів від “Опозиційної платформи – За життя” у Верховній Раді”, - ідеться в документі.

Раніше Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 15 вересня відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») та остаточно заборонив її діяльність в Україні.