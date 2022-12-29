Жеваго відправили під екстрадиційний арешт

Французький суд виніс рішення про екстрадиційний арешт українського екснардепа Костянтина Жеваго. Про це УНН повідомили в Державному бюро розслідувань.

На запитання чи французький суд ухвалив рішення про екстрадиційний арешт екснардепа Костянтина Жеваго у пресслужбі Державного бюро розслідувань відповіли: "так".

Бізнесмен перебуватиме під арештом, поки правоохоронні органи Франції розглядають екстрадиційний запит України про його видачу.