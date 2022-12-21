ЗМІ дізналися, що попросить українська делегація під час візиту у США

Під час візиту у Вашингтон українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським повторно проситиме Джо Байдена і його команду надати Україні ракети ATACMS з дальністю польоту до 300 кілометрів та безпілотники Gray Eagle і Reaper

Про це йдеться у повідомленні Politico.

"Але офіційні особи США не готові поступитися. Білий дім категорично відхилив відправку ATACMS... Постачання Києву ракет великої дальності може спровокувати Путіна на використання потенційно ще більш смертоносної зброї щодо України", - зазначили у виданні.

У ЗМІ вважають, що коливання США занепокоїло українських посадовців і змусило вище військове керівництво країни шукати допомоги в інших, зокрема й поза межами НАТО.

"Тепер українці побоюються, що не зможуть просунутися на полі бою цієї зими і втратять той імпульс, який набрали після звільнення Херсона", - зазначає видання.