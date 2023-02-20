Байден у Києві має намір оголосити про надання Україні артилерійських боєприпасів, протитанкових систем і радарів

На сайті Білого дому оприлюднено заяву Байдена щодо візиту до Києва.

"Поки світ готується відзначити річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну, я сьогодні перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну та непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України. Коли Путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся. Сьогодні в Києві я зустрічаюся з президентом Зеленським та його командою для розширеної дискусії щодо нашої підтримки України.

Я оголошу про чергову поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань.

І я поділюся, що пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися від військової машини Росії або заповнити її.

За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку – і ця підтримка триватиме. Я також з нетерпінням чекаю поїздки до Польщі, щоб зустрітися з президентом Дудою та лідерами наших союзників зі східного флангу, а також висловити зауваження щодо того, як Сполучені Штати продовжуватимуть об’єднувати світ для підтримки народу України та основних цінностей людини. права та гідність у Статуті ООН, які об’єднують нас у всьому світі".