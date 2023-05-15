Більше нової та потужної зброї, - Зеленський про підсумки візитів до ЄС та Британії

Президент України Володимир Зеленський, повертаючись до Києва після візитів до країн Європи, заявив, що союзники надали нові пакети допомоги для посилення обороноздатності.

Глава держави за три дні відвідав чотири країни.

"Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія... Повертаємося додому з новими оборонними пакетами. Більше нової та потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей, більше політичної підтримки. На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру, і тепер є більше готовності партнерів іти за українською формулою. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС, більше розуміння, що вступ України в НАТО неминучий", - зазначив Глава держави на своєму Телеграм-каналі.

Головними результатами своїх візитів Зеленський назвав нову зброю для України, шану до українців, також він наголосив, що "нашу перемогу вдалося зробити ближчою".

Президент окремо подякував кожній країні, яку він відвідав.

"Дякую Італії за допомогу в захисті життя наших людей - від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій. Дякую Німеччині за найбільший оборонний пакет - 2 мільярди 700 мільйонів євро. Системи ППО Iris різних модифікацій та ракети до них, а також гармати, снаряди та бронетехніку. Дякую Франції за нові можливості для наших воїнів у протидії російському терору, і зараз іще не час говорити про деталі. Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів, - сказав Зеленський .