Чартер для уряду Шмигаля зараз недоречний, особливо у поїздках до західних донорів - політолог

Використання прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем окремого чартерного літака для поїздок за кордон замість регулярного рейсу має "недолугий" та несвоєчасний вигляд, враховуючи, що всі видатки з державного бюджету, крім військових, сьогодні виробляються коштом західних донорів. Про це у блозі на сайті "Цензор.НЕТ" написав 18 квітня політолог Володимир Сонюк.

"У свою нещодавню подорож до Канади і Сполучених Штатів Америки прем'єр- міністр Денис Шмигаль літав літаком української авіакомпанії SkyUp. Як стало відомо напередодні візиту, перевізник виграв тендер на постачання авіаційних послуг для офіційних делегацій за кордоном, поки літаки державіапідприємства "Україна" "прикуті" до аеродрому в Борисполі. Вартість послуг - 37 млн грн на рік. Та чи на часі зараз у принципі літати державними чартерами урядовцям країни, що воює і по всіх усюдах шукає кошти на відновлення?" - зазначив він.

Сонюк додав, що європейські чиновники дістають "прочухана" від преси за забруднення довкілля через чартерні перельоти. В Україні можна було б запровадити таку саму вимогу - використовувати переважно регулярні рейси, і лише для екстрених потреб - приватну авіацію.

"Для перевезень у "мирний" час чиновники використовують літаки державіапідприємства "Україна". Під час війни воно уже залучало SkyUp до приватних перевезень - у 2022 році. Новий тендер було організовано 5 грудня 2022 року. Заявку подала лише SkyUp. Кінцевий договір було укладено 30 грудня 2022 року. Сума пропозиції складає приблизно 37 млн грн. Згідно з умовами договору, до кінця 2023 року компанія має виконати 60 літерних середньомагістральних рейсів із "Борисполя" або інших аеропортів України (у разі відкриття повітряного простору України для цивільних суден) або аеродромів за кордоном. Окім того, авіакомпанія має забезпечити технічну перевірку літаків, підготовку екіпажу та забезпечити готовність екіпажу до здійснення зворотних рейсів", - написав політолог.

Він наголосив, що в межах нещодавнього візиту до Америки Шмигаль летів із польського Жешува на Boeing 737-800 на 189 місць.

"Однак чи можна було цього не робити і полетіти звичайним літаком - прямим або навіть із пересадкою? Чи можна було змістити графік на час, коли із того ж Жешува вилітає прямий рейс до Нью-Йорка, або ж із Варшави - до Торонто чи Вашингтона? Дійсно, Шмигаль провів плідні переговори: у Канаді - про посилення санкцій і конфіскацію на користь України затриманого транспортного літака "Руслан", про черговий пакет військової підтримки, у США - по фінансуванню програм відновлення та координацію дій щодо контрнаступу, - написав експерт. - Чи варто для таких переговорів було ганяти цілий окремий літак? І чи не виглядає це так само недолуго, як у випадку з поїздкою [президента Євроради Шарля] Мішеля на кліматичний саміт, коли прохачі прибувають до того, хто дає, із фанфарами та оркестром замість скромного перельоту рейсовим економ-класом?"

Відмінність польотів Шмигаля від польотів Мішеля полягає в тому, що Кабмін витрачає на це гроші західних донорів, заявив Сонюк.

"Адже все, що збирається в Україні, одразу відправляється виключно на армію. А решта - від зарплат учителів і лікарів до чартерних перельотів урядових делегацій - оплачують наші західні друзі. Що ми хотіли їм показати таким візитом? Звичайно, переговори, особисті контакти, нові пакети санкцій і військової допомоги, підтримання теми України постійно на перших шпальтах - це важливі завдання, і було б дивно, якби уряд щодня ними не займався. Однак формат життя "по-старому", "на широку ногу", навіть попри те, що не можемо собі цього дозволити, зараз очевидно не на часі", - підсумував політолог.

***11 квітня Шмигаль відвідав Канаду. Після цього вирушив до США. Під час цієї поїздки прем'єр оприлюднив своє фото на тлі розміщених на українському літаку трьох емодзі, серед яких - зображення винищувача.

У пресслужбі Кабінету Міністрів України зазначали, що прем'єр зустрічався з міністром оборони США Ллойдом Остіном, міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо, міністеркою фінансів Джанет Єллен, а також узяв участь у Spring Meetings Міжнародного валютного фонду та Світового банку. За матеріалами Гордон.