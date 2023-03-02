ЦВК не визнала депутатами від ОПЗЖ наступних у списку після Королевської та Волошина

Центральна виборча комісія не визнала народними депутатами представників ОПЗЖ, що були наступними у списку після Наталії Королевської та Олега Волошина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ЦВК у Фейсбуці, інформуючи про результати свого засідання від 2 березня.

"ЦВК отримала постанови ВР, які достроково припиняють повноваження нардепів Наталії Королевської та Олега Волошина (особисті заяви про складення депутатських повноважень). За процедурою повинно було б відбутися заміщення, тобто визнання обраними нардепами наступних за черговістю кандидатів від ОПЗЖ. Однак Комісія визнала, що заборона діяльності ОПЗЖ рішенням суду - обставина, яка унеможливлює ухвалення ЦВК рішення про визнання обраними нардепами на позачергових виборах 21 липня 2019 року наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку партії відповідно до ЗУ "Про вибори народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЦВК також отримала постанови ВР, які достроково припиняють повноваження нардепів Олександра Трухіна та Юрія Солода (особисті заяви про складення депутатських повноважень). ЦВК мала б призначити проміжні вибори у цих округах, та під час воєнного стану в Україні заборонено проводити вибори. Тому Комісія розгляне питання призначення проміжних виборів народних депутатів у цих округах після припинення/скасування воєнного стану.

Під час воєнного стану в Україні заборонено проводити вибори.

20 червня 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа - за життя".

15 лютого 2023 року до Верховної Ради офіційно надійшли заяви Наталії Королевської та Юрія Солода, обраних від забороненої політичної партії ОПЗЖ про складання повноважень народних депутатів, а 22 лютого така ж заява надійшла від депутата від ОПЗЖ Олега Волошина.