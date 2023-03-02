Данілов: Деокупація Криму буде проходити за планом, який затвердить Президент

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що деокупація Автономної Республіки Крим здійснюватиметься за планом, який затвердить Президент України. Зараз над ним працюють.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в ефірі “Радіо NV”.

“Я хочу сказати, що ті, хто слідкують за нормативно-правовими документами в нашій країні, вони мають пам’ятати і мають знати, що в нас є указ Президента № 117 від 24 березня 2021 року, який фіксував рішення Ради нацбезпеки і оборони відносно стратегії деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. В цій стратегії було певне бачення, в який спосіб наша країна мала б звільнити цю територію. Там первинна редакція і пропозиція стосовно політико-дипломатичного шляху звільнення Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. З урахуванням того, що відбувається, цілком зрозуміло, що в наші нормативно-правові акти маємо внести зміни для того, щоб було зрозуміло, в який спосіб ми будемо це робити”, - зазначив Данілов.

Він пояснив, що “остаточне рішення буде за Президентом нашої країни як за головою Ради нацбезпеки і оборони, і за членами Ради нацбезпеки і оборони”.

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“Саме цим питанням ми займаємося спільно з нашими колегами, з нашими представниками, які на сьогодні є на території Автономної Республіки Крим, закріплені, є в Кабінеті Міністрів”, - розповів секретар РНБО.

За його словами, необхідно привести нормативно-правові документи України у відповідність до реального часу і подій.

“На сьогодні питання деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя буде здійснюватися за тим планом, який буде затверджений Президентом нашої країни”, - підкреслив Данілов.