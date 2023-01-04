Данілов: Є ознаки того, що Росія готується до ескалації в лютому

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак проводить зустрічі з європейськими діячами, щоб примусити Україну до підписання певних мирних угод. Тим часом Росія готується до ескалації в лютому.

Про це сказав Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає кореспондент Укрінформу.

"Зараз людина, на прізвище Козак ...активізувався, проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод а-ля "мінськ-3". Звичайно, ми на це не підемо", - зауважив Данілов.

Він додав, що є багато маркерів, які свідчать про те, що Росія готується до "певного загострення" у лютому. Серед таких маркерів він згадав Мюнхенську безпекову конференцію, яка має відбутися у другій половині лютого, і "події в Нью-Йорку 23-24 лютого". "Червоний Хрест почав турбуватися, а чим же ми вбиваємо росіян", - додав секретар РНБО.

"Тобто є багато маркерів, які кажуть про те, що в лютому може бути певне загострення. Але нам не треба лякатися. Нам треба готуватися до цих речей, що ми й робимо", - наголосив Данілов.

Він додав, що в України є розуміння, що правда на нашому боці й перемога буде за нами.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що не сумнівається в тому, що теперішнє керівництво Росії кине всі сили на те, щоб спробувати перевернути ситуацію у розв'язній ними війні.