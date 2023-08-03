Данілов не розуміє, як під час війни можна проводити вибори

До закінчення війни з Росією вибори в Україні є недоцільними.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив 2 серпня в ефірі національного телемарафону, який транслює "1+1".

За його словами, головна перешкода - неможливість голосування для військових.

"Я не розумію, у який спосіб під час війни взагалі можна проводити вибори... Є люди, які знаходяться безпосередньо в окопах, безпосередньо на лінії фронту. У мене просте питання до тих, хто хоче виборів, - а як цих людей збираються до виборів залучити? Ви збираєтеся без людей у "пікселі" провести вибори?" - відповів він на запитання журналістки про перспективи кампанії.

Данілов зазначив, що до самої теми виборів під час війни варто підходити обережно.

"Зараз час "пікселя", закони "пікселя". Ми маємо на це звертати увагу і розуміти, що [військові] є громадянами нашої країни, і вони обов'язково мають приймати в цьому участь. Не знаю, хто може для себе вигадати, що долю України можна вирішувати без них", - додав секретар РНБО.