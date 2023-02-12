Для вступу у фінальну стадію війни потрібно знищувати по 5 тисяч окупантів на день

Російська Федерація накопичила багато військовослужбовців, яких ЗСУ необхідно максимально швидко знищувати. Щоб почалася фінальна стадія війни, потрібно ліквідовувати по 5 тисяч окупантів на день.

Такі заяви зробив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону. Він заявив: "Дійсно, Росія накопичила багато живої сили, яку нам, на жаль, треба максимально швидко знищувати. Тобто нам в день треба робити не по 1000 "похоронок" для Росії, а по 2500, 3000, а краще - 5000. Тільки це може почати фіналізувати цю війну. Тільки знищення, знищення та знищення".

Потім Подоляк розповів, яке озброєння потрібно ЗСУ для збільшення ворожих втрат. Йдеться про танки, авіацію і далекобійні ракети.

"Це ті три інструменти, які на даному етапі нам вкрай необхідні. Також нам потрібні снаряди калібру 155 мм, нам потрібні ракети для ППО. І про це також будуть говорити на "Рамштайн", - додав Подоляк.Війна в Україні: актуальна інформація

За даними Генштабу, з моменту повномасштабного вторгнення Росії українські захисники ліквідували 137 780 окупантів. В останні дні добовий приріст до статистики збільшився, що свідчить про активізацію бойових дій.

Як повідомили аналітики Oryx, за три дні наступу під Вугледаром, Бахмутом і Авдіївкою рашисти втратили як мінімум 103 одиниці техніки. Експерти здійснювали підрахунок лише за матеріалами у відкритому доступі.

На вищезазначених напрямках зараз ведуться активні бої. Як повідомили в британській розвідці, за останні два тижні Росія зазнала найбільшої кількості втрат з моменту початку повномасштабної війни.

За даними від Генштабу, ворог зараз посилює війська на Бахмутському та Лиманському напрямках. При цьому противник не перестає завдавати ударів по позиціях українських захисників за допомогою своєї авіації.