До Києва приїхали мери Варшави, Праги, Братислави й Будапешта

До Києва з візитом 11 січня приїхали мери чотирьох країн: Варшави (Польща) Рафал Тшасковський, Праги (Чехія) Зденек Гржиб, Братислави (Словаччина) Матуш Валло й Будапешта (Угорщина) Гергель Корачонь.

Про це повідомляє видання PolsatNews.

"Пакт вільних міст на шляху до вільного, гордого Києва. Столиця гордої, вільної України", - написав Тшасковський у твітері.

Як стверджує видання, для мера Варшави Рафала Тшасковського це перший візит до Києва від початку повномасштабної війни.

Очікується, що європейські політики проведуть зустріч із мером Києва Віталієм Кличком.

Також, під час зустрічі Київ має отримати офіційну пропозицію до Пакту вільних міст.

Нагадаємо, що Тшасковський і Гржиб були в Києві 15 лютого - за 10 днів до повномасштабного вторгнення рф в Україну. Тоді вони заявили, що підтримуватимуть Україну.

Крім того, сьогодні президенти України, Литви та Польщі у Львові підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.За матеріалами 44.ua