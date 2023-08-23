Джемілєв: Сподіваюся, усі провідні країни світу підтримають "мирний план" Зеленського

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив сподівання, що усі провідні країни світу підтримають Формулу миру, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Мустафа Джемілєв сказав під час виступу на третьому саміті Кримської платформи, передає Укрінформ.

Джемілєв зауважив, що останнім часом з'явилося багато так званих "мирних ініціатив" щодо припинення російсько-української війни.

"Причому деякі з них передбачають припинення вогню ще до виведення російських військ із території України. А окремі політики висловлюються, щоб Україна пожертвувала деякими своїми територіями, зокрема Кримом. Я абсолютно впевнений, що якби йшлося про їхні власні території, такі пропозиції не лунали б. Зрозуміло, що Україна, наше суспільство їх ніколи не схвалять", - зазначив Джемілєв.

За його словами, великою помилкою є думка, що нібито можна запобігти розширенню військового конфлікту та забезпечити довгостроковий мир шляхом задоволення незаконних вимог агресора та терориста.

"Проте дуже надихає, що абсолютна більшість людства - на боці справедливості, на боці України. Тому ми не маємо сумніву, що наші землі будуть звільнені, і руки, протягнуті до цілісності України, будуть зламані. Дуже сподіваюся, що усі провідні країни світу підтримають мирний план із 10 пунктів, запропонований Президентом України Володимиром Зеленським, який передбачає насамперед виведення російських військ з усіх окупованих територій України", - сказав Джемілєв.

Він підкреслив, що якнайшвидше звільнення півострова вкрай важливе для корінного народу Криму - кримських татар.

"Для нас це питання виживання та подальшого розвитку або ж повного зникнення як самобутньої нації", - наголосив Мустафа Джемілєв.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим, як і решта тимчасово окупованих українських територій, будуть звільнені від російських загарбників.