Екс-судді Князєву зменшили заставу на 30 мільйонів та залишили під вартою

Вищий антикорупційний суд у середу, 31 травня, відхилив апеляційну скаргу адвокатів щодо зміни запобіжного заходу екс-голові Верховного суду України Всеволоду Князєву, якого підозрюють в отриманні хабаря у 2,7 млн доларів. Про це повідомляє "Суспільне.UA".

Як повідомляється, сторона захисту просила змінити запобіжний захід на "не пов'язаний із триманням під вартою", зокрема, домашній арешт. Суму застави у розмірі 107 млн грн сторона захисту також назвали "непомірно великою".

Під час засідання колишній голова Верховного суду переконував суд у доцільності пом'якшення йому запобіжного заходу, оскільки він не має змоги переховуватися в Україні чи за кордоном.

"Справа набула розголосу, і кожна людина бачила мене по телебаченню чи в інтернеті. Мені не можна ніде переховуватися. На всі мої адреси органами досудового розслідування накладено арешт. У мене на території України лишилася лише одна рідна людина - моя мати, яка є внутрішньо переміщеною особою, літньою хворою людиною. Тому переховуватися на території України на цей час неможливо", - заявив він.

Ризики ухилення від правосуддя Князєв назвав "мінімальними" і наполягав на зменшенні розміру застави. Крім того, він зазначив, що співпрацює зі слідством.

"Сума застави є надмірною і неузгодженою із майновим станом. Прокурор вказав на якесь нерухоме майно в Києві та Бахмуті, зареєстроване на мою дружину. Але це помилка, у моєї дружини інший ідентифікаційний код, аніж вказаний в матеріалах. Такого майна у моєї дружини немає", - сказав Князєв.

За підсумками судових дебатів Апеляційна плата Вищого антикорупційного суду України зменшила розмір застави екс-голові Верховного суду Всеволоду Князєву зі 107 до 75 млн грн.

Нагадаємо, що про затримання Князєва стало відомо ввечері 15 травня. Епізод із хабарем для Князєва НАБУ пов'язує з ухваленням Великою палатою ВС рішення в інтересах власника фінгрупи "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго. Сам олігарх свою причетність заперечив.