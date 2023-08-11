Екслідеру КПУ Симоненку, який тікав з країни з конвоєм російського спецназу, оголосили підозру

Повідомлено про підозру колишньому народному депутату України, екслідеру забороненої "Комуністичної партії України". Йому інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, з використанням засобів масової інформації, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (в. 3 ст. 109 , ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомили у Офісі Генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, екскерівник забороненої "Комуністичної партії України" підтримав збройну агресію рф та в період окупації Київщини звернувся до вищого військово-політичного керівництва росії щодо його "евакуації" до країни-агресора.

Щоб вивезти підозрюваного та його родину із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району Київської області, кремль розпорядився відправити туди загін спецназу рф.

Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту екснардеп особисто їх зустрічав, а потім поселив у власному будинку і забезпечив продовольством.

З 4 по 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив "супровід" підозрюваного та його родини через ворожі блокпости на територію РБ.

Звідти він переїхав до росії, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання "Союз комуністичних партій - комуністичної партії радянського союзу". Це повністю прокремлівська організація, підконтрольна російській компартії.

Саме за вказівкою лідера компартії рф екснардеп розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики москви.

У жовтні 2022 року підозрюваний взяв участь у так званій "22-й "Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій", яка проходила у місті Гавана на Кубі.

Під час свого виступу на "форумі" він намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність терористичних організацій "л/днр".

Крім того, з 21 по 22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь в "антифашистському форумі", який відбувся у Мінську. Він виступав за продовження агресивної війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї рф.