Генсек НАТО Столтенберг відвідав Бучу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ході неанонсованого візиту в Україну відвідав місто Буча Київської області, звільнене від російських окупантів. Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

"Побачені наслідки руйнувань та скоєних злочинів у місті глибоко вразили Генсека. Він запевнив, що НАТО продовжить надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України. Вірю, що така рішучість буде непохитною та пришвидшить нашу перемогу", - написав Федорук.

На знак вдячності мер подарував Столтенбергу пам'ятну монету з символами Бучі, виготовлену з російських куль. Вона символізує незламність українців перед агресором та готовність захищати нашу землю.

Зеленський сьогодні, 20 квітня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ.

Столтенберг заявив, що НАТО обіцяє й надалі підтримувати Збройні сили України.