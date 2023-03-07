Генсек ООН приїхав до України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш уже перебуває на території України. Завтра, 8 березня, у нього запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив заступник офіційного представника генсека Фархан Хак.

"Генсек Антоніу Гутерреш вранці прибув до Польщі. Наразі він перебуває в Україні, прямуючи до Києва, де він у середу зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити продовження чорноморської зернової угоди в усіх аспектах", - заявив він.

При цьому Хак зазначив, що це третій візит Гутерреша за останній рік. За матеріалами Подробиці.