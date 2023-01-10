Глава МЗС Німеччини побувала в Харкові

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок прибула з неоголошеним візитом до Харкова.

Про це повідомила агенція DPA, пише "Європейська правда".

Бербок стала першою німецькою посадовицею, яка відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, вона є першою главою МЗС, що відвідала Харків з лютого 2022 року.

Під час візиту, який тримався в таємниці з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України в ФРН Олексій Макеєв.



Фото: DPA

"Це місто є символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні. Для мене важливо, щоб ми не втрачали з поля зору місце України в нашій європейській родині, навіть у цю зиму війни", - сказала Бербок у Харкові.

Наразі глава німецького МЗС вже перебуває на зворотному шляху.

Анналена Бербок є однією з найбільш налаштованих на підтримку України у федеральному уряді Німеччини, а також не раз відвідувала українську територію з початку повномасштабної війни.

Вона неодноразово виступала за надання Києву необхідного озброєння та різко критикувала Росію й Владіміра Путіна. Нещодавно глава МЗС ФРН відкинула оголошене РФ "різдвяне перемир'я"