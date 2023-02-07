Глава СБУ: Ми маємо об'єднати зусилля та повернути наші території

Призначений у вівторок Верховною Радою глава Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що Служба будує сучасну модель безпеки з урахуванням досвіду війни.

"Перше і найголовніше - виконуємо доручення президента і змінюємо підходи до роботи. Не просто стримуємо ворога, а діємо на випередження. Будуємо нову і сучасну модель державної безпеки - з урахуванням досвіду війни", - повідомляє СБУ у телеграм-каналі з посиланням на слова Малюка під час виступу у парламенті.

Глава Служби наголосив, що усвідомлює рівень загроз, які постали перед Україною під час повномасштабної війни, та власну відповідальність на посаді керівника спецслужби.

Серед першочергових завдань СБУ, як зазначає Малюк, - очищення Служби, боротьба з колаборантами, поплічниками ворога та зрадниками всіх рівнів, що потребує від спецслужби комплексного підходу.

За словами Малюка, вже багато зроблено за цими напрямами за останні півроку. Зокрема, переформатування контррозвідки та військової контррозвідки, надскладні завдання, які виконують бійці Центру спецоперацій "А", результати роботи слідчих і кіберфахівців.

"Не можу сьогодні розкрити деталі усіх серйозних спецоперацій, де задіяні наші бійці, але вони присутні у найгарячіших точках війни. За неповний рік 6 із них нагороджені званням "Герой України". 4, на жаль, посмертно... Маємо понад 500 державних нагород. Більшість із них - ордени "За мужність" і "Богдана Хмельницького". Ці люди виконують надскладні і надважливі завдання", - наголосив глава СБУ.

Крім того, глава СБУ розповів про власний бойовий досвід: із 2014 року на Донбасі, а з першого дня повномасштабного вторгнення - у Київській, Донецькій, Луганській областях та на півдні країни.

"Ми показали усьому світу, що таке український характер. А тепер маємо об'єднати зусилля та повернути наші території! І як глава СБУ я зроблю все для Перемоги", - наголосив Малюк.

За матеріалами Інтерфакс-Україна