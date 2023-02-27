Глава "Укрзалізниці" подає у відставку, щоб обійняти нову посаду в Європі

Голова правління АТ "Українська залізниця" Олександр Камишін вирішив піти у відставку. Згодом він обійме посаду керівника офісу з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі, про що написав у Telegram.

За словами Камишіна, це рішення було ухвалене разом із віцепрем'єр - міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.

"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії і далі все буде добре. Вдячний президенту Зеленському і віцепрем'єру Кубракову за високу оцінку моєї роботи на позиції. Вдячний найкращій в країні залізній команді, залізничникам - справжнім залізним людям, та всім, з ким перетинатися по роботі. Напишу про це окремо ще. З гордістю продовжу носити звання одного із залізних людей", - написав він. За матеріалами ZN.ua