Голову Верховного суду Князєва викрили на хабарі у $3 млн за рішення на користь олігарха Жеваго

Національне антикорупційне агентство викрило на отриманні хабаря на приблизно 3 млн доларів, або ж 110 млн грн, голову Верховного суду Всеволода Князєва.

В НАБУ повідомили, що кошти суддя отримав за позитивні рішення суду щодо олігарха та мільярдера Костянтина Жеваго, написало ZN у понеділок, 15 травня, з посиланням на власні джерела.

Велика Палата Верховного суду розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, який належить Жеваго. Рішення, яке виніс суд, залишило акції комбінату пов'язаним з олігархом компаніями та скасувало недійсність договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Суддю Всеволода Князєва затримали. НАБУ продовжує проводити обшуки у суддів ВС.

"За інформацією джерел, на тлі затримання Князєва обшуки проходять у ще 18 суддів ВС України, які слухали зазначену справу. Вища рада правосуддя має їх відсторонити. Водночас Князєв уже близько півтора року не має заступника, тому його затримання означатиме "обезголовлення" органу", - повідомило ZN.

За даними САП, деталі щодо викриття корупційної схеми оприлюднять згодом. Тривають слідчі дії.

Всеволод Князєв обійняв посаду голови Верховного суду у жовтні 2021 року. Його обрали на пленумі ВС України таємним голосуванням. За Князєва проголосувало 98 зі 168 суддів.

За матеріалами Zaxid.net