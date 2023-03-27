Гроссі та Зеленський відвідали Дніпровську ГЕС

Президент України Володимир Зеленський разом з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі відвідали Дніпровську ГЕС у Запорізькій області. Про це інформує УНН, посилаючись на Twitter гендиректора.

"Дніпровська ГЕС є невід'ємною частиною системи забезпечення ядерної безпеки Запорізької АЕС. Президент України Володимир Зеленський показав мені нещодавні пошкодження дамби", - написав він.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі приїде з візитом на Запорізьку атомну електростанцію. Він вирішив знову відвідати атомну електростанцію, щоб «особисто побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поговорити з тими, хто експлуатує об'єкт у цих безпрецедентних і дуже складних обставинах», - сказав Гроссі в суботу у Відні. Попри присутність на АЕС експертів МАГАТЕ, ситуація там продовжує залишатися вкрай нестабільною