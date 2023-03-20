Ієрархи УПЦ МП прибули до Офісу президента

Члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прибули до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію Української Православної Церкви.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП у Telegram.

"Члени Священного Синоду написали звернення до президента Володимира Зеленського і хочуть йому особисто пояснити ситуацію, яка вона є насправді. Ми прийшли, щоб донести до президента позицію не лише членів Священного Синоду, а й мільйонів вірян УПЦ МП. Ми вважаємо, що Президенту не доносять правдивої інформації про УПЦ", - сказав голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент.

Він вважає, що інформація про УПЦ МП спотворюється.

"Судячи з тих заяв, які лунали, інформація про УПЦ МП спотворюється та створюється неправдивий образ наших вірян. Ми завжди виступали за конструктив, прагнули, щоб розвивалися стосунки між державою та УПЦ МП. Такий діалог - це важливий аспект, який пов'язаний з розвитком громадянського суспільства", - сказав Климент.

Владика розповів про допомогу Збройним силам України та для усіх потребуючих під час війни. В першу чергу, підкреслив ієрарх УПЦ МП, потрібно "віддати шану захисникам і захисницям - вірянам УПЦ МП, які сьогодні боронять Україну від військової агресії, а дехто з них поклав життя за свою країну".

"Українська Православна Церква - це церква патріотів, церква українського народу, не потрібно відгороджуватися парканами від громадян України. Віряни УПЦ МП заслуговують на те, щоб вони були почуті, і щоб держава не ставилася до них як до людей другого ґатунку, щоб не було ворожнечі у суспільстві", - сказав ієрарх.

До членів Священного Синоду вийшла представниця Офісу президента і запропонувала передати звернення Володимиру Зеленському. Блаженніший Митрополит Онуфрій зазначив, що ієрархи "сподіваються зробити це під час особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським".

У реєстрі релігійних організацій та офіційних документах Українська православна церква не має приставки Московський патріархат. Назву УПЦ (МП) ще можна побачити у звіті Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті за 2021 рік. Навесні 2022 року УПЦ Московського патріархату внесли зміни у свій Статут, щоб відмежувати УПЦ від РПЦ. Попри це, релігієзнавча експертиза Держслужби з питань свободи совісті засвідчила: УПЦ є структурним підрозділом Російської православної церкви.Що відомо про події, пов'язані з храмами Києво-Печерської Лаври

15 листопада 2022 року СБУ відкрила кримінальне провадження щодо співів із прославлянням Росії під час богослужіння у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня 2022 року президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з Росією.

Увечері 2 грудня Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир Православної церкви України (ПЦУ).

31 грудня закінчився термін угоди про оренду Успенського та Трапезного соборів Українською православною церквою (МП).

Успенський собор і Трапезну церкву на території заповідника "Києво- Печерська лавра", повернули в державу. У відповідь УПЦ (МП) подала позов до суду через відмову використовувати храми Лаври.

З 29 березня з УПЦ МП розривають договір про оренду Нижньої Лаври. Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП, що займає частину Лаври, заявив про відмову звільняти приміщення.

Народні депутати звернулися до СБУ з проханням прослідкувати, аби з Лаври не зникли мощі та ікони.

За матеріалами UA: Суспільне Новини