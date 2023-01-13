Ізраїль передає Україні систему розумного оповіщенням щодо повітряних загроз - посол України

Ізраїль передасть Україні у вигляді допомоги технології розумного оповіщення про ракети та дрони, заявив у п'ятницю, 13 січня, під час брифінгу у Медіацентрі Україна посол Євген Корнійчук.

"Триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов'язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю", - повідомив дипломат.

Він додав, що в інших аспектах взаємин між країнами наразі немає суттєвих змін, однак перспективи є.

"Це не зовсім те, що ми очікуємо. Але для того щоб по іранських дронах була конкретика, нам потрібно ще декілька тижнів, тому що уряд тільки приступив до роботи", - сказав дипломат.

Корнійчук зазначив, що Ізраїль неохоче ділиться власними розробками, зокрема тому, що веде власну війну.

"На жаль не про все можна говорити публічно, але певні зрушення уже йдуть в позитивному напрямку. І я сподіваюся, що вони будуть більш масштабними", - прокоментував він зміну уряду в Ізраїлі.

"Говорити про те, що нічого не відбувається, не можна. Мова йде про те, що можна робити набагато більше, і ми над цим працюємо", - резюмував він.

Нагадаємо, після недавньої телефонної розмови глави МЗС Ізраїлю Елі Коена з російським колегою Сєргєєм Лавровим український посол Євген Корнійчук зазначив, що це свідчить про зміну офіційної політики Єрусалима. За матеріалами ZN.ua