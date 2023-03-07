Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій

Уряд узгодив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, повідомляє Мінреінтеграції.

Зазначається, що обов'язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається.

Підставою для проведення обов'язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення.

Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

"Обов'язок держави - оберігати життя і здоров'я дитини. Прийняте сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава", - прокоментувала рішення Ірина Верещук. За матеріалами Судово-юридична газета