Комітет Ради підтримав призначення Лісового міністром освіти

Комітет Верховної ради з питань освіти та науки підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти.

Про рішення Комітету повідомив його голова Сергій Бабак.

Нардеп Ярослав Железняк нагадав, що напередодні парламентський комітет схвалив призначення Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості, а Михайла Федорова - віцепрем'єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації.

За його словами, голосів для призначення цих кандидатів "вистачає із запасом".

Напередодні Верховна рада звільнила Сергія Шкарлета з посади міністра освіти. Він очолював МОН упродовж 999 днів: "Слово і діло" вивчило, хто з його попередників працював довше.

Також нардепи відправили у відставку Павла Рябікіна та Михайла Федорова (тимчасово). За матеріалами Слово і Діло.