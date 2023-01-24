Кулеба анонсував зустріч країн для просування ідеї спецтрибуналу щодо злочинів РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував проведення наступного тижня зустрічі групи країн для просування ідеї про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Про це Кулеба заявив в етері телемарафону в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Непублічно на дипломатичному треку відбувається багато подій, які наближають нас до створення трибуналу. Одна із них відбудеться вже наступного тижня. В одному місці збереться група країн, які дуже активно просуватимуть ідею створення спеціального трибуналу. Коли подія відбудеться, ми окремо розповімо про це", – сказав він.

Очільник української дипломатії наголосив, що у випадку зустрічі йдеться не про "символи", а про дієві та конкретні кроки.

"Чесно кажучи, у мене немає відповіді, в якому місяці цей трибунал буде створено, але обіцяю, що ми робитимемо все, що в наших силах, і навіть більше для притягнення РФ як держави, і чиновників до відповідальності", – запевнив він.

Нагадаємо, Європейський парламент 19 січня проголосував за незобов’язуючу резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України.

Євродепутати вважають, що трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише президента РФ Владіміра Путіна, а й самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і керівництво Білорусі.

Після цього Британія та Італія оголосили про приєднання до групи країн, які домагатимуться притягнення Росії до кримінальної відповідальності за незаконне вторгнення в Україну.