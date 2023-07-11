Кулеба: НАТО не слід тримати Україну в "підвішеному" стані щодо вступу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не слід тримати ситуацію та Україну у "підвішеному" стані щодо членства в Альянсі.

Про це він повідомив у коментарі для Bloomberg Television.

На думку Кулеби, НАТО не слід тримати "всю ситуацію та Україну в підвішеному стані, коли йдеться про членство [в Альянсі]".

Він зазначив, що вже є "всі умови" для того, щоб Україна отримала запрошення до Альянсу на саміті у Вільнюсі.

Кулеба додав, що Україна продовжить співпрацювати з членами НАТО у визначений термін.

"Чим коротшим він буде, тим краще буде для всіх", - підсумував він. Генсек НАТО Столтенберг повідомив, що Альянс погодився прибрати план дій щодо членства в НАТО для України, але поки що не дав запрошення для вступу. Увечері НАТО опублікувало спільне комюніке саміту лідерів Альянсу з 90 пунктів: у ньому йдеться про шлях України до вступу та про відносини Альянсу з Росією, Іраном, Китаєм та Білоруссю. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.