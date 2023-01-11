Кулеба - Німеччині: не хочете давати танки самі, дайте дозвіл іншим країнам

Німеччині слід дозволити передачу німецьких танків Україні від інших держав, поки Берлін все ще зволікає з вирішенням питанням про власну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю Tagesschau.

Він зазначив, що Україна покладається на Німеччину, оскільки вона є однією з небагатьох країн, яка справді має потенціал для виконання. Так, за його словами, після всіх дискусій про постачання німецької зброї, рішення щодо бойових танків залишилося останнім. У всіх інших питаннях є рух і прогрес.

"І ми розуміємо: якщо ви, як уряд, не можете самі прийняти це останнє важливе рішення, то принаймні дайте зелене світло країнам, які мають ваші танки і які готові надати нам ці танки. Але для цього їм потрібен ваш дозвіл", - сказав міністр.

За його словами, офіційна відповідь з Берліна може бути такою: нам потрібен письмовий запит, і тоді ми його розглянемо.

При цьому Кулеба зазначив, що ми живемо в реальному світі та розуміємо, що країни проводять свої дослідження, перш ніж подавати офіційний запит.

"Ми хочемо чесного підходу до танкового питання, без зволікань. Як ми дізналися за останні десять місяців, це станеться в будь-якому випадку - це лише питання часу. Навіщо мучити себе, нас і всіх, а не просто, не зволікаючи, прийняти рішення, яким можна пишатися?"- запитав міністр.

Зазначимо, що танки Leopard 2 були розроблені у Німеччині та не можуть бути передані Україні іншими державами без схвалення країни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Берлін не піде на передачу Україні танків Leopard 2 самостійно.

При цьому Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну танків.