Кулеба обговорив з Макроном військову підтримку та експорт зерна до Африки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном - про це він повідомив у своєму твіттері.

За словами Кулеби, це сталося після розмови Макрона з президентом України Володимиром Зеленським.

"Обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції Формули миру та наш експорт зерна до країн Африки та за її межами. Я подякував йому за підтвердження постійної підтримки Франції", - заявив Кулеба.

Макрон наразі не коментував зустріч.

Днями президент Франції виключив пряму участь країни у війні України проти російської агресії. Водночас він заявив, що "Росія ні в якому разі не повинна виграти у цій війні".

За матеріалами Радіо Свобода