Кулеба після візиту Бербок: не сумніваюсь у ще більшій військовій допомозі Німеччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який супроводжував німецьку колегу Анналену Бербок під час її візиту до Харкова, висловив упевненість, що Україна отримає ще більше військової допомоги з Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter, виклавши фото з візиту.

"Сьогодні Анналена Бербок і я відвідали воєнний Харків, де Росія завдала величезних страждань. Харків зараз є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не маю жодних сумнівів, що подальша німецька військова допомога прибуде", - зазначив міністр.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок відвідала Харків. Бербок стала першою німецькою посадовицею, яка відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, вона є першою главою МЗС, що відвідала Харків з лютого 2022 року.

Під час візиту, який тримався в таємниці з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України в ФРН Олексій Макеєв.

Анналена Бербок є однією з найбільш налаштованих на підтримку України у федеральному уряді Німеччини, а також не раз відвідувала українську територію з початку повномасштабної війни.

Вона неодноразово виступала за надання Києву необхідного озброєння та різко критикувала Росію й Владіміра Путіна. Нещодавно глава МЗС ФРН відкинула оголошене РФ "різдвяне перемир'я".