Кулеба: Українських полонених вивезли до Угорщини в політичних інтересах Орбана

Операція з вивезення до Угорщини 11 українських полонених була реалізована в політичних інтересах однієї людини - прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана.

Як передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода, про це глава МЗС Дмитро Кулеба сказав в ефірі телемарафону.

"Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, і поза межами Угорщини, що він - їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини", - зазначив міністр.

Кулеба додав, що, за неофіційною інформацією, до цього "були залучені інші гравці, і не лише з Угорщини".

Як повідомлялося, 9 червня до Міністерства закордонних справ України запросили тимчасового повіреного у справах Угорщини й передали йому звернення з вимогою надати детальну інформацію про переданих Росією Будапешту українських військовополонених і невідкладно забезпечити до них доступ консула.

Український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Про те, що Росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження, українська сторона дізналася з публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини Жолта Шем'єна.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до 11 українських військовополонених, переданих Росією Будапешту, яких Угорщина утримує в ізоляції.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, всі спроби дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху. Він додав, що фактично передані Росією Будапешту українські громадяни утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України.