Кулеба закликав Європарламент підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європарламент підтримати створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії РФ проти України схваленням відповідної резолюції цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я закликаю членів Європарламенту підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ухваливши відповідну резолюцію цього тижня. Жодної безкарності політичного та військового керівництва Росії. Вони мають бути притягнуті до відповідальності", - написав Кулеба у Twitter.

Голосування щодо резолюції про створення трибуналу щодо злочину агресії проти України заплановане у Європарламенті у четвер. Документ закликає до створення спецтрибуналу та просить держави-члени підтримати створення такого трибуналу. Документ наголошує, що ЄС повинен продемонструвати лідерство в боротьбі з безкарністю і за мир.

Нагадаємо, 12 січня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова анонсувала винесення на голосування в Генеральній Асамблеї ООН резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Ще у грудні ЗМІ повідомляли, що в ООН циркулює проєкт резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.