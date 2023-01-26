Кулеба: Зараз в роботі дві основні моделі створення спецтрибуналу для Росії

Україна разом з партнерами наразі опрацьовує дві основні моделі створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з главою МЗС Франції Катрін Колонною пресконференції в Одесі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава української дипломатії зауважив, що російська агресія проти України створила велику кількість безпрецедентних проблем, які потребують безпрецедентних відповідей.

"Ми не шукаємо жодних рішень, які були б схожі на щось, що було колись. Ми шукаємо рішення, які будуть розв'язувати конкретні проблеми, з якими сьогодні стикається Україна і світ. Тому зараз в роботі є дві основні моделі трибуналу (з розслідування злочину агресії проти України - ред.), і експерти зустрічаються саме для того, щоб зрозуміти, яка з них буде найефективнішою. Але вони не намагаються повторити історичний досвід, вони намагаються створити модель, яка виконає головну задачу - притягне росію до відповідальності за злочин агресії", - сказав Кулеба.

Представники 20 країн зібралися у Празі в четвер, 26 січня, на засіданні Основної групи зі створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.