Кулеба зустрівся зі спецпредставником Китаю: пояснив, які обриси миру прийнятні для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та спецспредставник Китаю, що прибув до Києва, провели зустріч, на якій Кулеба окреслив принципові для України позиції щодо майбутнього завершення війни з РФ.

Як пише "Європейська правда", про це розповіли у Міністерстві закордонних справ.

Спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідує Україну 16-17 травня у продовження розмови лідерів країн, що відбулась 26 квітня.

В МЗС зазначають, що Дмитро Кулеба та Лі Хуей говорили про взаємодію на двосторонньому рівні і у міжнародних організаціях, а також обговорили шляхи припинення російської агресії.

"Кулеба детально поінформував спецпредставника уряду КНР щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Він наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту", – зазначили в МЗС.

Глава МЗС також відзначив важливість участі Китаю в реалізації запропонованої Києвом "формули миру", Чорноморської зернової ініціативи, гарантуванні ядерної безпеки та інших важливих міжнародних зусиллях.

Візит Лі Хуея до України є складовою його європейського турне, метою якого Пекін називає "політичне врегулювання" війни в Україні.

Нагадаємо, до річниці повномасштабної війни Пекін виступив із власним планом досягнення миру в Україні ("ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті "Китайська гра у мир")

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель нещодавно висловив думку, що Китай вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній Росією війні.

Саміт Ради Європи заявив про політичну підтримку українського прочитання "формули миру". Неофіційно надходила інформація, що у ЄС пропонують провести саміт на підтримку "формули миру" в Копенгагені у липні. За матеріалами ТСН.ua