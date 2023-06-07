Львівський аеропорт можуть відкрити в межах гуманітарного коридору

Україна долучилась до програми Європейського Союзу "Механізм "Сполучення Європи".

Тепер ми маємо можливість залучати фінансування ЄС для підтримки розвитку високопродуктивних і взаємопов'язаних транс'європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг. Україна стала першою країною, що не є членом ЄС, яка доєдналась до цієї програми.

Про це йшлося в програмі "ОЧІ" на "Першому Західному", пише Dailylviv.com.

Уповноважені від України та Європейського Союзу поставили свої підписи. Відтепер Україна - учасниця програми "Механізм "Сполучення Європи".

"Сьогодні ми підписали угоду, яка дозволяє нам разом розвивати прикордонну інфраструктуру, наші пункти пропуску, наші дороги, транспортні коридори", - розповів віцепремєр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Щодо Львівщини, то в межах угоди обговорювали збільшення кількості пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та можливе відкриття аеропорту.

"Можливе відкриття аеропорту - одне із речей, які ми дуже чекаємо. Це питання було підняте і ми надіємося, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом", - зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

expert.org.ua