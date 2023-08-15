Маємо бути чесними: війна не закінчиться "до кінця року" чи "наступної весни" - Верещук

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що шлях до перемоги у війні буде довгим та важким, тож українцям слід налаштуватися на тривалу боротьбу. Про це вона написала в Telegram.

"Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. "2- 3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" - все це неправда. Маємо налаштуватись на тривалу боротьбу. Громадяни та влада - всі мають налаштуватися до тривалої і важкої війни. І тільки тоді ми переможемо", - вважає Верещук.

Вона також зазначила, що кожен на своєму місці може робити для перемоги: "Налаштовуємось на марафон, а не на спринт, на бій з дванадцяти раундів, а не з трьох. Беремося тільки за реалістичні речі, не витрачаємо ресурси та час на те, що "не злітає". Тримаємо фокус на головних речах, ігноруємо решту. Маємо звикнути жорстко тримати пріоритети та не розпорошуватись. Корупція - держзрада. Якщо не жорстко, то не спрацює. Політиканство та горлопанство - мораторій. Чвари - після війни".

Верещук також закликала робити максимум і підтримувати одне одного.

"Саме тому ми встояли минулого року. Саме тому ми зрештою переможемо", - наголосила урядовець.

Раніше спецслужби Швейцарії спрогнозували, що війна в Україні буде тривалою і у 2023 році не закінчиться. За матеріалами ZN.UA