Макрон прийняв Кулебу у Франції: говорили про підтримку і "формулу миру"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час візиту до Франції 30 серпня провів зустріч з французьким президентом Емманюелем Макроном.

Про це Кулеба розповів у своєму акаунті в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що Макрон прийняв його після контактів французького очільника держави із президентом України Володимиром Зеленським.

"Обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції "формули миру" та наш експорт зерна до країн Африки і за її межами. Я подякував йому за підтвердження постійної підтримки Франції", – зазначив глава МЗС.

Відзначимо, що під час візиту до Франції Кулеба став першим главою МЗС України, якого запросили на зустріч французьких послів.